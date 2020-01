The Eddy, la serie Netflix di Damien Chazelle, sarà presentata alla Berlinale Series

E' uscito il programma ufficiale della Berlinale Series, sezione collaterale dedicata alle serie televisive che saranno presentate durante il Festival del Cinema di Berlino 2020.

Gli organizzatori, che fanno parte dell'European Film Market, hanno svelato una lineup di otto progetti tra i quali spicca sicuramente The Eddy, la serie Netflix realizzata dal giovane regista premio Oscar Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man). Insieme ad essa saranno presentati, fra gli altri, anche Stateless con Cate Blanchett e Dispatches from Elsewhere di Jason Segel, tutte contrassegnate come anteprime mondiali per il festival tedesco.

Sempre per Netflix, inoltre, insieme a The Eddy il gigante dello streaming on demand proietterà tre episodi di Freud, mentre da tenere d'occhio segnaliamo anche Mystery Road 2, serie televisiva australiana spin-off dei bei noir-western di Ivan Sen Mystery Road e Goldstone.

Le proiezioni della Berlinale Series si svolgeranno nello Zoo Palast di Berlino e si terranno dal 24 al 27 febbraio. Qui sotto l'elenco degli show:

C’est Comme Ça Que Je T’aime (Canada) Emittente: Radio-Canada

Dispatches From Elsewhere (Stati Uniti) Emittente: AMC

The Eddy (Francia) Piattaforma: Netflix

Freud (Austria, Germania, Repubblica Ceca) Emittente / piattaforma: ORF, Netflix

Mystery Road 2 (Australia) Emittente: ABC

Sex (Danimarca) Emittente: TV 2 Danimarca

Stateless (Australia) Emittente: ABC

Trigonometry (Regno Unito) Emittente / piattaforma: BBC2, HBO Max (USA)

Per altri approfondimenti, scoprite quale premio abbiamo assegnato a Damien Chazelle nel nostro speciale sulle migliori personalità hollywoodiane del decennio e recuperate le prime immagini di The Eddy.