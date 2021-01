The Elder Scrolls, secondo alcuni rumors la serie Netflix è in fase di sviluppo

Alcuni rumors affermano che Netflix sta cercando di collaborare con Bethesda per creare una nuova serie tv basata sui videogiochi The Elder Scrolls. Dopo The Witcher, Castlevania, Assassin's Creed e Resident Evil sembra proprio che il servizio di streaming stia puntando forte sull’adattamento dei videogiochi in serie tv.

Come riportato da ComicBook.com, questa voce arriva da Daniel Richtman che in passato aveva già annunciato scoop del genere. Al momento non ci sono conferme ufficiali né da Bethesda né da Netflix. È quindi consigliabile essere cauti e attendere dichiarazioni ufficiali anche se non sembra difficile da credere visto che anche Fallout di Bethesda avrà il suo adattamento su Amazon Prime Video.



Se The Witcher in realtà adatta i romanzi di Andrzej Sapkowski con le avventure di Geralt di Rivia, al contrario, una serie di The Elder Scrolls sarebbe principalmente un adattamento basato sul gioco e il continente di Tamriel.

Dal 1994 a oggi sono stati sviluppati The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: Skyrim oltre a una serie di spinoff, come The Elder Scrolls Online.



Netflix avrebbe davvero molto materiale originale su cui lavorare