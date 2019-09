The End of the F***ing World 2: ecco la prima immagine di Alyssa

Dopo l'inizio delle riprese della seconda stagione la scorsa primavera, ecco arrivare le prime immagini di The End of the F***ing World rese pubbliche da Netflix che mostrano la protagonista Alyssa e il nuovo personaggio Bonnie.

Il prossimo novembre sarà disponibile all'interno della piattaforma digitale del colosso dello streaming la seconda stagione della serie britannica che è stata ampiamente apprezzata da pubblico e critica (potete leggere la nostra recensione di The End of the F***ing World).

La prima stagione si era conclusa con un finale drammatico ma allo stesso tempo aperto che non lasciava intuire a quale destino sarebbero andati incontro i due protagonista Alyssa (Jessica Barden) e James (Alex Lawther). Dalle due immagini rese disponibili da Netflix possiamo notare Alyssa mostrare uno sguardo alienato, mentre si trova in un bosco e indossa quello che sembra il vestito di un grembiule. L'altra foto, invece, ritrae il nuovo personaggio Bonnie (Naomi Ackie) vicino a una porta e anch'ella con uno sguardo spaesato.

Nella seconda stagione della serie ritroveremo Alyssa alle prese con i traumi degli eventi passati. Assisteremo al debutto di Bonnie che si presenta come una ragazza dal passato molto difficile e legato in modo molto misterioso con la protagonista.

Vi ricordiamo infine che la serie è tratta dai personaggi dell'omonima raccolta di fumetti creati da Charles Forsman. The End of the F***ing World è prodotta da Dominic Buchanan e Clerkenwell Films e può contare sulla sceneggiatura scritta da Charlie Covell.