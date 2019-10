The End of the F***ing World 2: un nuovo, pericoloso personaggio entra in scena

L'attesissima seconda stagione sta per arrivare e dopo l'hype è alle stelle dopo il trailer di The End of the F***ing World 2. Cosa ne è stato di James? Alyssa riuscirà a scappare? Queste sono solo alcune delle domande cui risponderà la nuova stagione. Adesso, dopo le prime immagini diffuse della 2x01, non possiamo che chiederci: chi è Bonnie?

Channel 4 ha appena reso pubbliche alcune scene dell'episodio, che hanno come protagonista il la misteriosa ed alquanto pericolosa new entry Bonnie (Naomi Ackie). L'outsider, di cui potete trovare una foto di seguito, fa la sua prima apparizione nella serie e non è certo rassicurante, poiché racconta ad un suo ex compagno di scuola di aver passato gli ultimi anni in carcere per omicidio e che adesso è pronta a commetterne un altro.

Il ragazzo non sembra darle credito, ma noi sappiamo che ogni personaggio della serie nasconde un lato oscuro, pronto a farsi spazio in ogni momento, ed infatti una volta tornata in auto Bonnie estrae dal cruscotto la foto del suo prossimo bersaglio: Alyssa. Che legame c'è tra le due ragazze? Cos'avrà fatto Alyssa per scatenare questa drastica ritorsione?

Non si sa ancora molto del cast tranne che per alcuni nomi, tra cui Jessica Barden (Alyssa) e Naomi Ackie, persino sul co-protagonista Alex Lawther (James) non si hanno certezze, ma fortunatamente non dovremo aspettare ancora molto.

The End of The F***ing World tornerà il prossimo 5 novembre su Netflix e l'eccitazione è palpabile, soprattutto dopo il finale mozzafiato della prima stagione. L'ottima risposta del pubblico e una quanto mai cinica e cruda analisi delle vite dei protagonisti, sono stati glie elementi che hanno decretato il rinnovo per una seconda stagione.