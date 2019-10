The End of the F***ing World: la disperazione di Alyssa nel trailer della seconda stagione

Dopo l'annuncio della data della seconda stagione, ecco arrivare l'atteso trailer di The End of the F***ing World pubblicato da Channel 4 e incentrato quasi tutto sul Alyssa. Assisteremo alle conseguenze del cliffhanger avvenuto durante la prima stagione?

"Sono Alyssa, ho diciannove anni e pensavo di aver già avuto il giorno più brutto della mia vita. Ma questo in realtà è peggio."

Con queste parole - chi non ha visto la prima stagione forse farebbe meglio a interrompere la lettura perché saranno presenti spoiler -pronunciate dall'attrice Jessica Barden si apre il trailer della seconda stagione di una delle serie più apprezzate provenienti dal Regno Unito. Le parole del personaggio di Alyssa si sovrappongono alle immagini di James (Alex Lawther) sdraiato per terra sulla spiaggia, probabilmente la diretta conseguenza di ciò che abbiamo visto durante il finale della prima stagione quando il ragazzo correva verso il mare e alcuni agenti di polizia facevano partire dei colpi di pistola, senza però mostrare alcuna scena successiva.

Il video - che potete trovare all'interno della fonte in calce all'articolo - continua mostrando Alyssa in un continuo stato di apatia e in balia degli eventi, mentre indossa quello che sembra un abito da sposa. James, invece, compare solo attraverso dei flashback della stagione precedente. Durante il video compare anche la new entry Bonnie (Naomi Ackie) che durante la serie stringerà un legame particolare con Alyssa.

Dal trailer, quindi, non abbiamo ancora notizie certe su un eventuale ritorno del personaggio di James, e per Alyssa rimane il dubbio se quello sia l'abito del suo matrimonio o se parteciperà a quello di un'altra persona. Non ci rimane che attendere il prossimo 5 novembre quando la serie arriverà qui in Italia all'interno del catalogo di Netflix, mentre in Inghilterra sarà disponibile su Channel 4 già dal 4. Qualora non l'abbiate vista, vi lasciamo alla prima immagine di Alyssa resa disponibile lo scorso settembre dal colosso dello streaming.