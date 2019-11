The End of the F***ing World: disponibile su Netflix la nuova stagione

Ecco una notizia che farà felici tutti gli appassionati della serie TV con protagonisti Alyssa e James: come abbiamo potuto vedere nel trailer di The End of the F***ing World, le puntate inedite sono appena sbarcate nel catalogo di Netflix.

La stagione è composta da otto episodi, in cui seguiremo le vicende del personaggio con il volto di Jessica Barden, che nel corso del finale mozzafiato della prima serie abbiamo visto reagire disperata al colpo di pistola sparato contro James, interpretato da Alex Lawther. Insieme a lei troviamo anche la new entry Bonnie, la cui parte è stata affidata a Naomi Ackie, il cui obiettivo è vendicarsi dell'assassinio del suo amato ed appena uscita di prigione.

Alyssa invece sarà costretta dalla famiglia a convergere a nozze, anche se conoscendo il carattere della protagonista non ci stupirebbe scoprire che tenterà di fuggire dal matrimonio. La prima stagione della serie targata Netflix ha avuto un sorprendete successo di pubblico e critica, grazie alla performance degli attori e alla cura riposta nel creare situazioni sempre coinvolgenti per gli appassionati.

Siete pronti a vedere tutte d'un fiato le puntate della serie? Prima però vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The End of the F***ing World 2, in attesa di notizie su un'eventuale, ma probabile, terza stagione.