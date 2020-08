The End of the F***ing World: Il produttore esecutivo voleva una copia del premio Bafta

La seconda stagione di The End of the F***ing World è riuscita a convincere pubblico e critica, tanto da far vincere il premio Bafta alla sua produzione. Dominic Buchanan non ha ricevuto la celebre statuetta, per questo ha deciso di scrivere una lettera aperta per denunciare la questione.

La serie è stata candidata ed ha vinto in due diverse categorie, la prima come miglior serie TV, riuscendo a battere la concorrenza di "The Crown" e per il lavoro di Naomie Ackie, che per la sua bravura è stata premiata nella categoria miglior attrice non protagonista. Dominic Buchanan ha rivelato di essere rimasto sorpreso perché a ricevere l'attestato sono state solo quattro persone, mentre a lui, che ha rivestito il ruolo di produttore esecutivo, non è gli è stato permesso di acquistare neanche una copia del premio.

Dominic Buchanan ha quindi scritto una lunga lettera, in cui rivela la sua delusione per questa scelta. I suoi commenti sono subito stati condivisi dai suoi colleghi, che sperano di poter far cambiare il regolamento del Bafta e di fargli ricevere il premio.

Nel frattempo i numerosi fan aspettano di sapere se verrà prodotta una terza stagione di The End of the F***ing World, serie presente nel catalogo di Netflix.