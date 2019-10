The End of the F***ing World: Netflix ha annunciato la data della seconda stagione!

Dopo le prime immagini di The End of the F***ing World , pubblicate nelle scorse settimane, Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda stagione, in arrivo il prossimo 5 novembre!

Soltanto poche settimane ci separano dalle nuove avventure di Alyssa, che possiamo ammirare nel poster ufficiale in calce all'articolo. La serie è ambientata due anni dopo il drammatico finale della passata stagione e sembra che "il mondo di Alyssa finirà ancora", come recita il commento di Netflix alla notizia. La pagina ufficiale dello show rincara la dose. Infatti, possiamo leggere: "Sono Alyssa, ho 19 anni e ho pensato di aver già vissuto il giorno peggiore della mia vita".

I nuovi episodi di The End of the F***ing World non potranno contare sul materiale di partenza del fumetto omonimo, scritto da Charles Forsman, dato che gli eventi sono stati già coperti e dunque la storia sarà totalmente nuova. Per ora sappiamo che ci sarà un nuovo personaggio, Bonnie, interpretato da Naomi Ackie (Star Wars: The Rise of Skywalker). La ragazza si presenta con un passato molto difficile ed è legata in modo misterioso alla protagonista. Tutto il resto è da scoprire. Siete curiosi di sapere cosa succederà?



Anche questa stagione sarà composta da otto episodi, che verranno distribuiti internazionalmente da Netflix. La prima stagione aveva raccolto un ottimo successo di critica e pubblico, motivi che hanno contribuito alla decisione del rinnovo. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The End of the F***ing World.