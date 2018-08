The End of The F***ing World rinnovata per una seconda stagione

La serie di Channel 4 e Netflix, The End of the F***ing World, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La prima stagione dello show ha riscontrato ottimi pareri da parte della critica.

Charlie Covell tornerà come sceneggiatore dello serie, che vedrà Murray Ferguson, Ed Macdonald, Andy Baker, Charlie Covell, Dominic Buchanan e Jonathan Entwistle nel ruolo di produttori esecutivi. La seconda stagione sarà prodotta da Clerkenwell Films e Dominic Buchanan Production e farà il debutto mondiale sulla piattaforma streaming, mentre in Inghilterra andrà in onda su Channel 4.

Nella prima stagione Alyssa comincia a innamorarsi di James, e quest'ultimo finge interesse per capire quando e come ucciderla. Invece, i due partono per un'avventura su un'auto rubata e, per la prima volta, James inizia a provare qualcosa: una sensazione che non lo aggrada particolarmente. Nonostante i temi seri e potenzialmente spaventosi, lo show si pone come una commedia.

La serie vede Alex Lawther (The Imitation Game) nei panni di James e Jessica Barden (The Lobster, Penny Dreadful) nel ruolo di Alyssa, mentre Steve Oram (The World's End) interpreta il padre di James, Phil. Tra gli altri interpreti figurano Gemma Whelan (Il Trono di Spade), Wunmi Mosaku (Batman V Superman: Dawn of Justice), Navin Chowdrey (Star Wars: Gli ultimi Jedi), e Christine Bottomley (Fearless).