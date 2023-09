The Enfield Poltergeist: il trailer della nuova serie Apple TV+ vi toglierà il sonno

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato in queste ore il trailer della nuova serie tv in quattro parti The Enfield Poltergeist, che racconta l'avvincente e inquietante storia della più famosa infestazione di poltergeist di sempre.

Combinando più di 250 ore di rari audio d'archivio, la ricostruzione meticolosa dell'ambientazione dell'infestazione e interviste inedite con le persone coinvolte nel caso, la docuserie è un'ambiziosa storia di genere che esplora il fascino dell'inspiegabile e il suo impatto su coloro che lo hanno vissuto personalmente. Tutti gli episodi saranno trasmessi in anteprima mondiale il 27 ottobre su Apple TV+.

Nel 1977, la terrificante infestazione paranormale che ha coinvolto una famiglia di Enfield, a Londra, ha dominato i titoli dei giornali di tutto il Regno Unito con il conseguente, enorme impatto su un'intera generazione di bambini. Il misterioso caso cambiò per sempre le idee sul soprannaturale e sul fatto che non fosse limitato a castelli e case signorili, ma che potesse essere vissuto da chiunque, ovunque. L'agghiacciante storia ha ispirato versioni romanzate del caso, tra cui il film "The Conjuring - Il caso Enfield", capitolo cruciale dell'acclamato franchise di The Conjuring Universe, ma anche una serie televisiva e due opere teatrali.

The Enfield Poltergeist è diretta da Jerry Rothwell e vede tra i produttori esecutivi anche il premio Oscar Davis Guggenheim. Per non farvi mancare niente, scoprite tutto quello che c'è da sapere su The Nun 2, nuovo capitolo della saga horror appena sbarcato nei cinema.