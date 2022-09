The English: ecco il trailer della serie western di Prime Video con Emily Blunt!

Emily Blunt sarà la protagonista di The English, nuova serie western scritta da Hugo Blick e targata Amazon e BBC. Lo show è stato annunciato lo scorso anno, e finalmente è arrivato un primo trailer, che ci fa dare uno sguardo al prodotto in arrivo su Prime a Novembre.

The English sarà composta da sei puntate, e ci porterà nel 1890 nell'America Centrale, dove seguiremo le vicende di Cornelia Locke. L'aristocratica inglese cerca vendetta per il figlio, tragicamente ucciso da un uomo, e intraprende così un viaggio con al fianco Eli Whipp, ex esploratore di cavalleria membro della Pawnee. Questo viaggio, che muoverà i due protagonisti in modi differenti, diventerà ben presto una parabola avvincente su razza, potere e amore.

Oltre ai due personaggi principali, che saranno interpretati dalla già citata Emily Blunt e Chaske Spencer, nel cast di The English troviamo anche Stephen Rea, Valerie Pachner, Rafe Spall, Tom Hughes, Toby Jones e Ciarán Hinds.

Dal trailer possiamo subito notare che si tratta di un prodotto visivamente accattivante, che riprende i luoghi e le inquadrature western dando un twist moderno a questi elementi. Blunt sarà produttrice esecutiva del progetto insieme a Greg Brenman e Hugo Blick, il quale ha anche scritto e diretto tutti e sei gli episodi. Per chi non lo conoscesse, Blick ha già lavorato a prodotti piuttosto noti come la serie Netflix Black Earth Rising e The Honorable Woman.