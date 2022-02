The Equalizer, Jada Pinkett Smith guest star della serie con Queen Latifah

Due ex co-star di Il viaggio delle ragazze (Girls Trip), Jada Pinkett Smith e Queen Latifah, torneranno a recitare insieme nella serie tv The Equalizer, che vede Latifah protagonista. La star di Matrix Resurrections comparirà nello show in qualità di guest star, tornando a condividere il set con l'amica e collega.

Pinkett Smith interpreterà Jessie Cook, una ladra esperta e dotata di memoria fotografica. Sebbene sia brillante nel ruolo è una persona imprevedibile e amorale. Reclutate in passato dalla CIA, Cook e McCall (Latifah) hanno condiviso una missione pur non andando molto d'accordo.



Oltre a Il viaggio delle ragazze, Jada Pinkett Smith e Queen Latifah hanno recitato insieme in Set It Off - Farsi notare e la stessa Latifah ha partecipato a La vita segreta delle api, prodotto proprio da Pinkett Smith.

La produzione di The Equalizer è stata scossa dal licenziamento di Chris Noth, in seguito alle accuse di violenza sessuale che gli sono state avanzate da diverse donne nel corso delle ultime settimane.



Di recente Jada Pinkett Smith è tornata in Matrix, nel ruolo di Niobe per l'ultimo capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski con protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity.

Su Everyeye trovate la nostra recensione di Matrix Resurrections, diretto da Lana Wachowski senza il supporto di Lilly Wachowski, che ha preferito non lavorare al progetto.