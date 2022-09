The Equalizer: la serie tv con Queen Latifah arriva su Sky e NOW, data d'uscita

The Equalizer 3 con Denzel Washington sarà girato anche in Italia, ma in attesa del nuovo film gli amanti della saga potranno conoscere la serie tv di The Equalizer con Queen Latifah, la cui seconda stagione sta per arrivare su Sky e in streaming su NOW.

Lo show, che vede protagonista la protettrice degli oppressi Robyn McCall, alter ego femminile e contemporaneo del “giustiziere della notte” Robert McCall, eroe tv che negli anni Ottanta teneva incollate milioni di persone al piccolo schermo nella serie cult ''Un giustiziere a New York'' e che è rinato sul grande schermo al centro della saga cinematografica di Antoine Fuqua con Denzel Washington, arriverà su Sky e su NOW dall’11 settembre ogni domenica su Sky Investigation, con due episodi a settimana.

Robyn McCall è interpretata dalla pluripremiata attrice, cantante e produttrice Queen Latifah, e di quell'eroe degli anni '80 mantiene solo il cognome e gli obiettivi: combattere per gli “ultimi”, per chi non ha niente da perdere. Latifah interpreta una moderna e coraggiosa eroina, donna single di New York, divorziata, alle prese con una figlia adolescente (Laya DeLeon Hayes), ed è anche un'ex agente operativa di un'organizzazione vicina alla CIA incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite. Il desiderio di combattere per gli innocenti le dà la forza di rimettersi in gioco diventando una vigilante, una "giustiziera" con il compito di pareggiare i conti di coloro che vengono ingiustamente accusati. La situazione precipita quando la figlia di Robyn, Delilah, e sua zia Vi (Lorraine Toussaint), che vive con loro, scoprono che Robyn è una vigilante.

Nella sua missione Robyn è aiutata da William Bishop (Chris Noth), suo ex addestratore alla CIA e amico di lunga data; da Melody “Mel” Bayani, (interpretata da Liza Lapira) proprietaria di un bar con un passato da cecchino; e da Harry Keshegian (Adam Goldberg), hacker paranoico e brillante. Robyn si trova a lavorare spesso con Marcus Dante (Tory Kittles), detective della polizia di New York che aveva tentato di svelare la sua doppia identità ma che ora rispetta la sua missione pur criticandone i metodi.

La seconda stagione accoglie nel cast anche Dominic Fumusa, nei panni del detective Ken Mallory, e Jada Pinkett Smith in quelli di Jessie Cook.