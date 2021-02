The Essex Serpent, Claire Danes sostituisce Keira Knightley nella serie di Apple TV+

Keira Knightley lascia il posto a Claire Danes nella serie tv di Apple TV+, The Essex Serpent. L'attrice di Homeland sarà la nuova protagonista dello show.

Lo scorso agosto era stata annunciata la partecipazione di Keira Knightley come protagonista di The Essex Serpent, una nuova serie tv in produzione in casa Apple per la sua piattaforma streaming. Di recente, tuttavia, a causa di problemi legati all'attuale situazione sanitaria, l'attrice ha deciso di abbandonare il progetto.

È notizia dell'ultim'ora però che l'attrice di Romeo + Juliet e Homeland Claire Danes è stata ingaggiata per ricoprire il ruolo reso vacante dalla collega.

Ambientata nell'Inghilterra Vittoriana, la serie scritta da Anna Symon e diretta da Clio Bernard ha come protagonista "Cora (Danes), una vedova che, dopo anni trascorsi costretta in un matrimonio abusivo, decide di trasferirsi da Londra al piccolo villaggio di Aldwinter, dove resterà affascinata da una superstizione locale secondo cui la mitica creatura nota come il Serpente dell'Essex abbia fatto ritorno in quell'area".

Ispirato all'omonimo romanzo pubblicato nel 2016 dall'autrice britannica Sarah Perry, ed eletto Book of the Year ai the British Book Awards lo stesso anno, purtroppo non sappiamo ancora quanto lo show resterà fedele al materiale cartaceo, né quando potrebbe debuttare sulla piattaforma.