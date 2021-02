The Expanse 5: Lo showrunner parla delle nuove aggiunte alla Roncinante

Oltre alle citazioni presenti in The Expanse 5, ecco un'intervista allo showrunner in cui discute delle novità riguardo le persone a bordo della Roncinante e del finale della quinta parte della serie di Prime Video.

Naren Shankar ha curato la nuova stagione delle avventure di Holden, Naomi e degli altri protagonisti dello show fantascientifico, inoltre è stato intervistato dai giornalisti di ComicBook.com che hanno chiesto il suo parere sulle dinamiche all'interno della Roncinante, soprattutto dopo le vicende delle ultime puntate. Ecco la sua risposta: "Una delle cose che i creatori di The Expanse Ty Franck e Daniel Abraham hanno sempre posto al centro è quanto sono cambiate le persone a bordo della Roncinante stagione dopo stagione, questo la rende una nave quasi viva. Ci sono individui che sono sempre lì, ma in queste puntate troviamo solo Holden. Voglio dire conosciamo Monica, abbiamo introdotto Bull all'inizio della stagione, ma Holden è l'unico lì dentro. Abbiamo voluto evidenziare questo fatto ad inizio della stagione, non c'è nessun altro insieme a lui".

Continua poi: "Nelle opere di fantascienza è sempre così, è iniziato con Star Trek The Next Generation, c'era sempre l'Enterprise, trovavamo sempre le stesse persone, non cambiavano mai. Voglio dire, questo è un momento diverso per la televisione, si raccontano storie differenti, ma c'è qualcosa di emozionante quando puoi far entrare altre persone in una nave, esplori nuove relazioni e scopri dinamiche diverse. Sembra un luogo vero".

Ricordiamo che la serie è attualmente disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, per concludere, vi lasciamo con la nostra intervista ai protagonisti di The Expanse 5.