The Expanse 5: presenti citazioni a Game of Thrones e Doctor Who, scoprite quali

Le prime puntate della quinta stagione di The Expanse sono già disponibili su Amazon Prime Video, i fan hanno quindi condiviso alcuni simpatici easter egg trovati in una scena delle serie ispirata ai libri di Daniel Abraham e Ty Frank.

Il quinto episodio dello show, intitolato "Sotto e fuori" ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati anche grazie ad una scena in cui è presente un easter egg di due tra le serie TV più famose degli ultimi anni: come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, ad un certo punto il personaggio di Chrisjen Avasarala prende in mano il suo cellulare e i fan hanno notato alcuni celebri nomi nella sua rubrica.

Il primo è quello di Who, Dr., chiaro riferimento al Dottore protagonista della celebre serie TV britannica, poco più avanti invece è presente il nome di Clegane, G., citazione invece del famoso personaggio apparso nelle puntate e nei libri di Game of Thrones, opera ideata da George R.R. Martin.

Ricordiamo che lo show è attualmente disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, le puntate inedite sono disponibili a cadenza settimanale, mentre il decimo ed ultimo episodio andrà in onda infatti il prossimo 3 febbraio. In attesa di scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti, vi segnaliamo la nostra intervista al cast di The Expanse 5.