The Expanse, 5 show da guardare in attesa della quinta stagione

Non c'è cosa più brutta, per i fan di una serie TV, che l'interminabile attesa tra una stagione e l'altra: se è vero che questa aumenti il desiderio, infatti, lo è altrettanto che aumenti contestualmente la frustrazione per il non poter sapere cosa ne è stato dei nostri personaggi preferiti. Vero, fan di The Expanse?

Il fandom della serie con Thomas Jane si trova attualmente nel limbo tra la quarta e la quinta stagione: nell'attesa di questi nuovi episodi, però, ci sono alcuni show dalle atmosfere simili che a parer nostro potrebbero far trascorrere questo tempo in maniera decisamente più veloce e piacevole.

Primo fra tutti il nostro top-player: Dark, conclusasi pochi mesi fa, è infatti probabilmente la scelta migliore per chi vuole seguire intrecci complicati ambientati in tempi e universi diversi. Segue un altro pezzo da 90 come Fringe, con le sue atmosfere à la X-Files che hanno affascinato tanti spettatori lungo ben 5 stagioni.

Vikings non ha bisogno di presentazioni: unico show della nostra lista privo di elementi fantascientifici, si basa però su una violenta lotta tra fazioni che non mancherà di affascinare anche i fan più esigenti; Battlestar Galactica è un altro nome storico dell'intrattenimento visivo, mentre lo slot per la new entry va sicuramente riservato a Raised by Wolves, serie HBO Max firmata da Ridley Scott.

Insomma, non avete altro da fare che vincere l'imbarazzo della scelta! Per ripassare quanto accaduto finora, invece, ecco la nostra recensione della quarta stagione di The Expanse.