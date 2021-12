The Expanse 6: Cara Gee e Keon Alexander parlano della stagione finale!

The Expanse si chiuderà con la stagione 6. Si tratta di una delle serie più apprezzate su Prime Video, che sta per concludere il suo viaggio come già annunciato tempo fa dai produttori. Collider ha intervistato Cara Gee, che nello show è Camina Drummer e Keon Alexander, che interpreta Marco Inaros. Troverete il video in cima all'articolo.

Sono tante le domande che sono state rivolte agli attori circa il making of della stagione finale e il percorso dei personaggi che interpretano. I due si sono concentrati soprattutto su ciò che gli mancherà dell'interpretare Camina e Marco, ma hanno fatto anche una riflessione circa il successo della serie. Perché The Expanse ha avuto una risposta così positiva dal pubblico? Ecco cosa ne pensano Cara Gee e Keon Alexander.

Secondo Gee la cosa migliore dello show è che non è uno di quei prodotti che puoi lasciare in background e basta. Si tratta di una serie che ha sostanza, e immagina che il suo pubblico sia molto intelligente, e questo piace al pubblico, perché in questo modo si vengono a creare dinamiche interessanti. Le cose e i nodi non vengono risolti mostrando il passato con un flashback, una soluzione apparentemente semplice, ma si cercano vie migliori. "Credo che faccia un ottimo lavoro nel rispettare l'intelligenza del nostro pubblico" conclude Cara Gee riferendosi alla serie. Keon Alexander aggiunge che la sua forza è non dare risposte bianche o nere, così nette. "Credo che sia vero anche su Marco. Niente è buono o cattivo, c'è uno spettro, e tutti fanno le loro scelte su quello spettro. E vorrei che vedessimo più cose di questo genere in televisione".

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti. Potete vedere l'intera intervista nel video in cima all'articolo. Nel frattempo vi mostriamo il trailer finale di The Expanse 6, che è tornata su Prime Video a partire dal 10 Dicembre.