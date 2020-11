The Expanse 6: ecco cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima stagione della serie Amazon

Nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia del rinnovo di The Expanse per una sesta ed ultima stagione. La serie fantascientifica è stata salvata da Amazon dopo la sua cancellazione da Syfy ma, comunque presto dovremo dirle addio.

I produttori Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno dichiarato di avere lavorato duramente per restare il più possibile fedeli ai romanzi originali. Tenuto conto che alla fine della quarta stagione, la serie aveva trattato le trame dei primi quattro romanzi, con alcuni significativi cambiamenti nel corso degli ultimi episodi, possiamo ipotizzare che che la quinta e la sesta stagione di The Expanse saranno incentrate su Nemesis Games e Babylon's Ashes, e cioè il quinto e il sesto libro della saga scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey. Resterebbero così gli ultimi tre romanzi scoperti.

Si pensa dunque che i produttori sceglieranno di dar vita ad un finale totalmente autonomo per la serie, visto che per la pubblicazione dell'ultimo libro ci sarà ancora da aspettare. Probabilmente non vedrà la luce prima del prossimo anno. Per la messa in onda della stagione 5 di The Expanse invece, mancano solo poche settimane. In attesa di scoprire come andranno le cose, date un'occhiata alla nostra recensione di The Expanse 4.