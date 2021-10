The Expanse 6, Kathleen Robertson nel cast dell'ultima stagione della serie Amazon

La sesta e ultima stagione di The Expanse vede ampliarsi il suo cast con Kathleen Robertson pronta per interpretare un ruolo chiave nella serie fantascientifica di Amazon Prime Video.

The Expanse, basata sui romanzi più venduti di James SA Corey, è ambientata in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato il sistema solare e le persone della Terra, di Marte e della Cintura di asteroidi sono state a lungo in opposizione l'una con l'altra.

Quando l'equipaggio della Rocinante scopre un'antica tecnologia aliena, inizia a emergere una vasta cospirazione che porterà il sistema solare sull'orlo della guerra. The Expanse è un'avventura fantascientifica ad alto contenuto di azione che esplora la profondità dell'umanità contro i confini remoti dell'universo conosciuto.



Il rinnovo di The Expance per una stagione finale è arrivato un anno fa, nella sesta stagione il sistema solare è ora apertamente in guerra a causa degli attacchi di Marco Inaros e del suo gruppo. Tensione e smarrimento allontanano i membri dell'equipaggio della Rocinante, mentre Chrisjen Avasarala affida all'ex marine Bobbie Draper una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, Drummer e ciò che resta della sua famiglia fuggono dopo aver tradito Marco e su un pianeta lontano.



Robertson interpreterà Rosenfeld Guoliang, una cinica e feroce sostenitrice dell'indipendenza di Belter, membro chiave della cerchia ristretta del leader ribelle Marco Inaros.



I nuovi episodi di The Expanse debutteranno venerdì 10 dicembre, con un episodio ogni settimana per sei settimane e il 14 gennaio 2022 arriverà il gran finale. Date un'occhiata al trailer di The Expance 6 in attesa dei nuovi episodi e fateci sapere nei commenti che cosa vi aspettate da quest'ultima stagione!