The Expanse 6, la Rocinante in un'ultima emozionante missione nel trailer finale

Amazon Prime Video ha diffuso il nuovo trailer della sesta ed ultima stagione di The Expanse che debutterà venerdì 10 dicembre. Gli episodi andranno in onda settimanalmente per un totale di sei episodi, concludendosi con un finale di serie il 14 gennaio 2022.

Grazie a questo nuovo filmato possiamo vedere delle scene inedite che non erano state incluse nel teaser di The Expanse diffuso durante il Comic Con di New York a ottobre. Questo nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, offre uno sguardo molto più approfondito e allettante su cosa ci aspetta.



The Expanse è basato su una serie di romanzi con lo stesso nome dell'autore James SA Corey. ed è ambientato centinaia di anni nel futuro, dove l'umanità ha colonizzato il sistema solare, la guerra imperversa tra gli abitanti della Terra, di Marte e della cintura di asteroidi. I membri della nave Rocinante devono unirsi per aiutare a salvare l'umanità mentre le persone della galassia corrono per rivendicare la strana tecnologia aliena per se stessi. Anche un'altra minaccia incombe all'orizzonte: Marcos Inaros (Keon Alexander), leader della fazione Belter ed estremista politico il cui potere sta solo crescendo.



La sesta stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi di asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni della guerra e le perdite minacciano di dividere l'equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala fa una mossa audace e invia l'ex marine marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe invertire la tendenza del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura, Drummer e ciò che resta della sua famiglia sono in fuga e braccati per aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, un nuovo potere inizia a sorgere. La sesta stagione di The Expanse promette di essere la più intensa ed emozionante di sempre.

Prime Video ha rilasciato anche un nuovo poster che potete vedere in calce alla notizia. Kathleen Robertson è entrata nel cast di The Expance composto anche da Steven Strait nei panni di James Holden, il capitano della Rocinante, Dominique Tipper nei panni di Naomi e Wes Chatham nei panni di Amos. Anche Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Nadine Nicole e Jasai Chase Owens tornano per l'ultima stagione della serie di fantascienza. The Expanse torna venerdì 10 dicembre solo su Amazon Prime Video.