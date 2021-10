The Expanse 6, il primo trailer dell'ultima stagione rivela la data di uscita

Amazon Prime Video ha diffuso un nuovo trailer della sesta stagione di The Expanse svelando anche la data della premiere per i prossimi attesi episodi finali. The Expanse era stato rinnovato appena un anno fa per un'ultima conclusiva stagione.

The Expanse uscirà venerdì 10 dicembre, con un episodio ogni settimana per sei settimane e il 14 gennaio 2022 arriverà la puntata finale. Il Comic Con di New York è in corso, quindi potrebbero esserci nuove rivelazioni in arrivo.



Dopo il finale della quinta stagione, i fan si chiedono come riuscirà la serie Amazon a concludere le cose. Ci sono così tante possibilità e il viaggio potrebbe portare i fan in tutte le direzioni.

Comicbook.com in precedenza ha avuto la possibilità di parlare con lo showrunner Naren Shankar sul finale della stagione 5 e sulla minaccia incombente che nessuno ha visto arrivare.



"Nelle ultime stagioni, Holden si è preoccupato di cosa potrebbe svegliarsi con la protomolecola", ha rivelato Shankar. "Hanno trovato quell'artefatto su Ilus nella quarta stagione. All'inizio della quinta stagione, parla con Fred della sua preoccupazione che stiamo svegliando le cose che hanno distrutto questa civiltà immensamente potente millenni fa. E la fine della quinta stagione è come , 'Sì, Holden ha ragione.' Qualcosa si è svegliato, e questo non va bene. E non va bene forse nel momento peggiore, perché l'intero sistema solare è coinvolto in questa guerra, che è la cosa di cui Holden si è preoccupato fin dall'inizio."



Scoprite che cosa dobbiamo aspettarci da The Expanse 6 e perché gli autori di The Expanse erano già pronti a chiudere con la sesta stagione in attesa dei nuovi episodi!