The Expanse, Amazon rinnova la serie per una sesta e ultima stagione

È The Wrap a informarci che The Expanse di Amazon Prime Video è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione dalla piattaforma di streaming online, questo a poca distanza dall'attesa premiere della quinta stagione della serie, che sarà pubblicata sul servizio il prossimo 16 dicembre, tra poco meno di un mese.

Lo show è stato trasmesso per tre stagione sul canale Syfy, proprietario originale dell'IP che una volta cancellata per motivi legati agli ascolti è stata acquisita da Amazon. Nel cast della serie troviamo Steven Strait, Dominique Tipper, Frankie Adams, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee e Wes Chatham, tutti guidati dallo showrunner Naren Shankar. Non tornerà invece per la stagione finale Cas Anvar, sotto indagine per cattiva condotta sul set.



Andrew Kosove e Broderick Johnson, produttori esecutivi di The Expanse, hanno dichiarato al riguardo: "Dal momento in cui ci siamo impegnati a dare vita a questo show e fino a questa ultima stagione finale, abbiamo lavorato instancabilmente per onorare la visione degli scrittori. Siamo orgogliosi di avere uno dei cast più variegati e diversificati del piccolo schermo e di aver dato importanze e rilievo a storie che contano".



The Expanse è ambientato in un futuro dove l'umanità ha colonizzato il sistema solare e la popolazione della Terra, di Marte e della Fascia degli Asteroidi sono state a lungo in conflitto tra di loro.