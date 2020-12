The Expanse: gli autori erano già pronti a chiudere con la stagione 6, ecco perché

Ancora prima dell'uscita della stagione 5, Amazon Prime Video ha deciso di rinnovare The Expanse per una sesta e ultima stagione. Una decisione che ha colto di sorpresa molti fan, visto che la saga letteraria da cui è tratta è composta da 9 romanzi, ma per cui gli autori della serie erano già preparati da tempo.

"Un po' di tempo fa, quando eravamo ancora su SyFy, ho parlato con Ty e Daniel di come sarebbero potuto andare le cose. E una di queste prevedeva un arco narrativo di sei stagioni" ha dichiarato lo showrunner Naren Shankar a Comicbook.com, riferendosi al salto temporale tra il sesto e il settimo capitolo dei romanzi. "Era una delle opzioni perché nel sesto libro c'è una sorta di punto finale naturale. Era un'opportunità, qualcosa di cui abbiamo parlato per anni, perciò eravamo già piuttosto preparati. Non ci ha preso alla sprovvista. Non abbiamo dovuto cambiare radicalmente le cose."

Il produttore Daniel Abraham, che è anche l'autore dei romanzi originali insieme a Ty Franck, si sente fortunato di aver saputo del rinnovo durante la lavorazione della quinta stagione: "I network non comprano più di una stagione alla volta. Almeno con noi non lo hanno mai fatto. Non ti è mai garantita un'altra stagione. Scoprire di avere una sesta stagione ancora prima della messa in onda della quinta è stato fantastico. Ci è successo un paio di volte una cosa del genere. E questo è davvero ottimo per la programmazione. Ci ha permesso di concentrarci subito su ciò che volevamo fare. Più di ogni altra cosa, sono grato di aver ricevuto il rinnovo per la sesta stagione mentre stavamo ancora lavorando alla stagione 5."

