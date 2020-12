The Expanse, i creatori affermano che c'è molto di più da scoprire su Marco Inaros

La quinta stagione di The Expanse debutterà il 16 dicembre su Amazon Prime Video. Introdotto nella quarta stagione, Marco Inaros è uno dei personaggi più carismatici della serie le cui azioni rendono facile considerarlo un villain e molti lo considerano un riflesso della politica moderna. I creatori dello show rivelano che non è proprio così.

ComicBook ha parlato con i creatori della serie, i quali affermano di avere una visione diversa di Marco.

"Ci sono state molte persone che hanno guardato Marco Inaros e hanno pensato che stessimo facendo qualche commento esplicito sui leader politici contemporanei", ha detto Daniel Abraham, coautore dei romanzi The Expanse e produttore esecutivo della serie televisiva. "Ma in realtà, stavamo attingendo alla storia pre-classica."



Il coautore e produttore esecutivo Ty Franck aggiunge: "Continuavo a mettere in gioco il potere dell'audacia, persone come Alessandro Magno hanno vinto battaglie contro forze molto, molto, molto superiori, numericamente, solo perché era audace. Faceva cose che nessun altro avrebbe fatto. Ha corso dei rischi che nessun altro avrebbe corso. E quindi sorprendeva costantemente queste forze più grandi. Abbiamo creato quel personaggio che è solo più audace di tutti gli altri. È disposto a correre dei rischi che nessun altro correrà, e la gente dice: "Oh, sembra proprio una cosa attuale". E no, quel ragazzo esisteva 3000 anni fa. Ma penso che più di ogni altra cosa, devi capire perché le persone lo seguono, e penso che il trucco della stagione sia stato creare un personaggio che fa ciò che consideriamo cose terribili, ma capisci perfettamente perché ha dei seguaci. Capisci perché le persone gli sono leali. Questa è la parte difficile."



Keon Alexander, interprete di Marcos Inaros nella serie televisiva dice di non aver collegato Marco ad Alessandro Magno, attingendo invece a figure politiche più recenti ma non contemporanee.

"Allora non avevo collegato Marco con Alessandro Magno, ma personalmente sentivo già un legame con Alessandro Magno e avevo già un'affinità con quella trama da quando ero giovane", dice Alexander. "Avere quella mitologia già sullo sfondo per me, come attore, mi ha reso super ricco. E poi mi sono svegliato all'ingiustizia sociale in tenera età, e quando ero giovane, scrivevo discorsi fittizi. A quel punto, ho tratto ispirazione da alcune fonti diverse, da Martin Luther King per l'orazione, a Malcolm X e Mandela."



"Avendo quelle figure, le cui voci risuonano con noi, nel mio sistema, per me è stato molto facile entrare nel personaggio quando è arrivato il momento di mettere a posto tutti quei pezzi. Ma in una parte della mia ricerca c'era Malcolm X in particolare. Credo ci sia un incendio in Marco. C'è la volontà di essere il tabù, di tirare fuori la testa, di sfondare i confini attualmente esistenti e non di stare al gioco, in un certo senso. Penso che ci sia un fuoco in lui a cui potrei davvero connettermi ascoltando molte delle bellissime registrazioni che abbiamo da Malcolm" ha continuato Alexander.



Continua dicendo che dipingere Marco come un viallain potrebbe essere troppo semplicistico. Lo vede come un sintomo del discorso politico moderno:

"Penso che una delle lotte che stiamo affrontando come razza umana in questo momento sia quella di essere in grado di accettare altri che hanno opinioni diverse, senza offenderli", dice. "Diventiamo davvero bianchi o neri quando si tratta di opinioni divergenti. Penso che una delle imprese di questa stagione sia prendere qualcuno che ha una grande personalità, che assume una posizione molto forte ed è disposto a fare tutto il necessario per sfondare le strutture di ingiustizia che esistono nel mondo e mostrare davvero la sua multidimensionalità. Anche se è disposto a fare cose con cui potremmo non essere d'accordo."

"E continuo a ripensare agli eroi che studiamo nei libri di storia e a come ci concentriamo su ciò che sono stati in grado di ottenere e sulle ripercussioni che questi risultati hanno per noi come società. Ma non ci viene insegnato cosa hanno sacrificato per arrivarci. E quindi penso che se dovessimo adottare un approccio più a 360 gradi alla nostra storia e agli esseri umani, probabilmente vedremmo che non è solo bianco e nero" ha concluso Alexander.



