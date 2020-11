The Expanse: La stagione 5 sarà ispirata al quinto e sesto libro della saga

È passato quasi un anno dalla quarta stagione di The Expanse, scopriamo quindi quali saranno i libri di Daniel Abraham e Ty Franck che saranno trasposti nella prossima parte della serie prodotta da Amazon Prime Video.

A rivelarlo è lo showrunner Naren Shankar, rispondendo alle domande dei giornalisti di Entertainment Weekly, in particolare riguardo la trama delle prossime puntate inedite. Ecco il suo commento: "Sai più o meno è così che lavoriamo ogni anno, certe linee narrative vengono rimandate, mentre altre vengono anticipate. Gli elementi di alcuni personaggi vengono uniti ad altre storie. In questa stagione ci saranno alcune vicende del sesto romanzo, comunque sarà principalmente la storia del quinto libro".

In particolare lo showrunner ha rivelato che il passato avrà un'importanza fondamentale nella quinta stagione: "Sarà presente in ogni storyline, per esempio in quella di Naomi, che dovrà affrontare il fatto di aver avuto un figlio con un leader carismatico e rivoluzionario, oppure Amos che riscopre il suo passato e decide di tornare sulla Terra per motivi che ancora non conosciamo, anche il passato di Holden e il fatto di aver liberato le protomolecole".

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli sulla stagione inedita, nel frattempo ecco alcune differenze tra i libri e lo show di The Expanse.