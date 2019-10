The Expanse: online il trailer della quarta stagione

Dopo il teaser di The Expanse 4 pubblicato quest'estate, Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale della nuova stagione della serie sci-fi, in arrivo sul servizio di streaming on demand dal 13 dicembre prossimo.

Come al solito, potete guardarlo comodamente all'interno dell'articolo.

Ricordiamo che la quarta stagione di The Expanse sarà composta da 10 nuovi episodi, che saranno disponibili in esclusivamente Prime Video su modello binge-watching.

La serie è basata sui famosi romanzi di fantascienza di James S. A. Corey ed è stata co-creata e scritta dai nominati all'Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby, sceneggiatori de I Figli degli Uomini di Alfonso Cuarón (leggi Everycult su I Figli degli Uomini). La serie si svolge in una galassia colonizzata 200 anni nel futuro, quando due estranei vengono loro malgrado trascinati in una vasta cospirazione.

Tra i protagonisti Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham e Frankie Adams, con Rosa Gilmore (The Handmaid’s Tale), Keon Alexander (Tyrant), Jess Salgueiro (Mouthpiece) e Burn Gorman (Pacific Rim) che debutteranno nel corso di questa nuova stagione. Fergus e Ostby, che hanno lavorato anche al primo Iron Man, sono i produttori esecutivi al fianco dello showrunner Naren Shankar (Almost Human, Grimm).



Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.