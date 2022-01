The Expanse: perché la stagione 7 non si farà? Le porte sono chiuse? Parla lo showrunner

The Expanse si concluderà con la stagione 6. Il dramma di fantascienza basato sulla serie di libri di James SA Corey, in verità, ha rischiato di non arrivare mai al sesto capitolo. Infatti nel 2018 era stato cancellato da SyFy, ed è poi intervenuto Amazon Prime Video a dargli una nuova vita. Almeno fino ad ora: ma perché non continuerà? La decisione è definitiva?

Secondo lo showrunner dello show Naren Shankar, la cancellazione è stata determinata principalmente da problemi finanziari. Sarebbe anche questo il motivo per cui la sesta stagione è stata ridotta: da 10 episodi previsti, ne arriveranno solo 6. Shankar ha detto che si è trattato di una decisione presa da "Amazon e Alcon Television", che hanno definito il budget della serie in base alle loro idee e priorità. Lo showrunner ha chiarito che la possibilità di dare vita a una stagione di 10 e 8 episodi, in termini di storia, c'era. In meno di sei, però, sarebbe stato impossibile creare qualcosa di soddisfacente.

In ogni caso si tratta di una decisione che ha perfettamente senso se si segue l'arco dei libri. Infatti in questi ultimi la storia che conosciamo si conclude nel sesto capitolo, e il settimo romanzo è ambientato circa 30 anni dopo gli eventi del precedente. Una situazione che sarebbe stata difficile da gestire in fase di trucco. Anche gli sceneggiatori Daniel Abraham e Ty Franck hanno commentato la cosa, dicendo di aver sempre immaginato, sin dalla prima stagione, un arco diviso in sei parti. Al suo termine avevano immaginato "una pausa naturale", che avrebbe portato verso un futuro diverso. Secondo loro la conclusione dello show sarà "soddisfacente", e non avrebbe senso lottare per un seguito.

Tuttavia la saga offre così tanti elementi non esplorati, che sicuramente ci sarebbe modo per dare vita a una settima stagione. La volontà da parte del membro del cast Dominique Tipper e da parte dello showrunner sicuramente c'è. "Credo che dal punto di vista solamente creativo, ciò che abbiamo provato a fare sia stato arrivare a una conclusione soddisfacente di una grande parte della storia, lasciando comunque la porta aperta per un seguito nel caso in cui l'appetito e il desiderio siano ancora lì" ha infatti detto Shankar.

E, a questo punto, mai dire mai. Probabilmente, tuttavia, la continuazione naturale sarebbe non una stagione intera, ma un film. Cosa ne pensate? Ecco intanto il trailer di The Expanse 6!