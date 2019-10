The Expanse: tutti i personaggi racchiusi nel nuovo poster della quarta stagione

Amazon Prime Video ha diffuso in rete un nuovissimo poster ufficiale della quarta stagione di The Expanse, la serie fantascientifica creata da Mark Fergus e Hawk Ostby, e originariamente trasmessa da Syfy nelle sue prime tre stagioni.

Come già detto in precedenza, la serie era stata cancellata al termine della terza stagione da Syfy, ma poi è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di Prime Video, il quale dopo i risultati ottenuti attraverso la diffusione sulla sua piattaforma nel luglio scorso ha addirittura rinnovato lo show fino alla quinta stagione.

Nel poster possiamo vedere tutti i protagonisti della serie racchiusi in un cerchio in quello che è un chiaro omaggio iconografico alle canoniche locandine dei film di fantascienza, Star Wars su tutti. Dal cast torneranno Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham and Frankie Adams, mentre le new entry di questa stagione sono Rosa Gilmore (The Handmaid’s Tale), Keon Alexander (Tyrant), Jess Salgueiro (Mouthpiece) e Burn Gorman (Pacific Rim).

Durante il San Diego Comic-Con dello scorso anno, il produttore e showrunner Naren Shankar aveva espresso prospettive stimolanti sul futuro della serie nata dai romanzi di James S. A. Corey: "Siamo entrati davvero in una nuova fase della storia. I protagonisti non sono più costretti a muoversi soltanto nel sistema solare. Nuovi mondi sono alla loro portata: The Expanse è proprio questo, è il modo in cui una società umana priva di risorse affronta una frontiera sconosciuta".

La quarta stagione di The Expanse approderà in streaming su Amazon Prime Video il 13 dicembre 2019.