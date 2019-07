The Expanse si espande: Amazon pubblica il Teaser della Stagione 4

Tra i leader del video on demand, la costola televisiva di Amazon ha riportato alla luce la serie prodotta da SyFy dopo lo stop della terza stagione; da Dicembre 2019 The Expanse tornerà per la sua quarta annata facendo da apripista per gli eventi narrati nella futura stagione 5, già programmata nei piani del servizio di streaming.

La Television Critic Association – conosciuta anche come TCA – è un’occasione d’oro per le produzioni del piccolo schermo: a Gennaio e a Luglio il consorzio formato da circa 200 critici statunitensi si ritrova per fare il punto della situazione sulle produzioni più recenti, e stavolta Amazon Prime Video ha calato un asso tanto atteso dagli appassionati di fantascienza, ovvero The Expanse.

La serie, inizialmente distribuita da Netflix, era stata chiusa da SyFy nel Maggio 2018 dopo aver realizzato i tredici episodi della terza stagione, ma il colosso dell’e-commerce ha deciso di progettare un piano a lungo termine sotto l’etichetta di Amazon Original.

Durante il San Diego Comic-Con del 2018 il produttore e showrunner Naren Shankar aveva espresso prospettive stimolanti sul futuro della serie nata dai romanzi di James S. A. Corey: “Siamo entrati davvero in una nuova fase della storia. I protagonisti non sono più costretti a muoversi soltanto nel sistema solare. Nuovi mondi sono alla loro portata: The Expanse è proprio questo, è il modo in cui una società umana priva di risorse affronta una frontiera sconosciuta”.

Dopo l’ingresso di Burn Gorman e l’annuncio di nuovi attori nel cast, la quarta stagione The Expanse uscirà su Amazon Prime Video il 13 Dicembre 2019: siete pronti ad attraversare l’ignoto?