The Expanse è stata cancellata da SyFy, ma potrebbe approdare su altri network

Brutte notizie per i fan di The Expanse, space opera basata sull'omonima serie di libri best-seller del New York Times pubblicati sotto lo pseudonimo di James S.A. Corey. Il network americano SyFy ha infatti deciso di cancellare lo show dopo sole tre stagioni, nonostante il grande successo di quest'ultime.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio mentre la seconda metà della terza stagione è attualmente in onda, facendo registrare un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

Chris McCumber, presidente di NBCUniversal Cable Entertainment, ha voluto così commentare l'annuncio: "The Expanse ci ha condotto in un grane viaggio nel sistema solare per tre brillanti stagioni. Tutti noi siamo grandi fan dello show ed è stata una decisione tremendamente difficile. Ci teniamo a ringraziare il cast, la troupe televisiva e tutti coloro che hanno contribuito a portare le storie di James S.A. Corey sul piccolo schermo, ma vogliamo ringraziare soprattutto il pubblico che ci ha seguito in maniera fedele".

Stando a quanto riportato da varie fonti interne, la decisione di cancellare The Expanse sarebbe scaturita dalla natura dell'accordo con lo studio che l'ha prodotta, Alcon Television Group, che includerebbe solo i diritti di prima trasmissione e non quelli per la differita.

La storia dello show potrebbe in ogni caso non finire qui, come dichiarato dai fondatori dello studio: "Siamo molto dispiaciuti della decisione presa da SyFy ma dato il successo commerciale e di critica che The Expanse ha ottenuto, ci stiamo impegnando per far sì che questa fantastica proprietà intellettuale ottenga nuove opportunità altrove".

Le prime due stagioni della serie fantascientifica sono attualmente disponibili in streaming su Amazon Prime ed è dunque probabile che in futuro la nota piattaforma possa iniziare delle trattative per accaparrarsene i diritti, andando così ad ampliare il suo già ricco catalogo online.