The Expanse, Steven Strait e Wes Chatham raccontano gli stunt più pericolosi

Debutterà il prossimo 10 dicembre su Amazon Prime Video la sesta e ultima stagione di The Expanse, in cui ci sarà anche la new entry Kathleen Robertson nel cast. Nel corso di un panel al New York Comic Con due dei protagonisti della serie, Steven Strait e Wes Chatham, hanno raccontato alcuni aneddoti dal dietro le quinte.

Steven Strait, che in The Expanse interpreta James Holden, ha raccontato qual è stata l'acrobazia più spericolata che ha effettuato sul set. "C'era questo, come possiamo chiamarlo? Una gru a cestello, e c'era questa luce enorme, e una macchina da presa che faceva super, super slow motion" ha raccontato. "E io ero lì sospeso con lo stuntman senza niente addosso."

La scena consisteva nel "saltare nudo all'indietro da un'altezza di una ventina di metri" ha continuato Strait, "e l'abbiamo fatto per tipo tutto il giorno. Io atterravo sul tappetino che usano i vigili del fuoco, poi andavo al monitor a guardare la registrazione e c'era sempre qualcosa che non andava. Quindi tornavo su e saltavo di nuovo giù, ed è stato esilarante e bizzarro: un'esperienza che non dimenticherò mai."

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata al primo trailer di The Expanse 6. Wes Chatham, che interpreta Amos Burton, da parte sua ha raccontato: "Non riesco a ricordare l'episodio, potrebbe essere forse la terza stagione. Era una scena in cui dovevo scendere nello scafo del Rocinante e c'è un incendio, o qualcosa che dovevo riparare o qualcosa del genere, il regista era Breck Eisner. Voleva che galleggiassi a testa in giù nello scafo [...] E quando mi hanno capovolto, non lo sapevo in quel momento, ma il peso del casco che si è capovolto ha tagliato il mio microfono in modo che nessuno potesse sentirmi... ho iniziato a innervosirmi un po', credevo si fossero dimenticati di me."