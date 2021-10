The Expanse: trailer e data d'uscita per la stagione 6 della popolare serie sci-fi Amazon!

Durante il New York Comic-Con la piattaforma Amazon Prime Video ha svelato il trailer e la data d'uscita di The Expanse 6, nuova ed ultima stagione della popolare serie sci-fi.

I nuovi episodi di The Expanse debutteranno venerdì 10 dicembre: l’annuncio è stato fatto dal cast e dagli executive producers durante il panel della serie al Metaverse del Comic Con di New York. Il primo episodio della sesta stagione debutterà il 10 dicembre, con nuovi episodi disponibili ogni venerdì, con la programmazione che culminerà nell’epico episodio finale della serie, previsto per il 14 gennaio 2022. Per prepararvi al gran finale, recuperate la nostra intervista col cast e gli showrunner di The Expanse.

La stagione finale sarà formata da sei episodi, che saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo: la storia riprenderà con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

