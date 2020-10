The Expecting: primo trailer della serie horror di Quibi dalla regista di American Psycho

Oltre alla serie di Quibi con Samuel Jackson e Ryan Reynolds, uno dei progetti più interessanti della piattaforma streaming è la serie diretta da Mary Harron, regista famosa per il suo lavoro in American Psycho.

Trovate il video condiviso sul canale YouTube del servizio streaming in calce alla notizia, nel filmato faremo la conoscenza del personaggio interpretato da AnnaSophia Robb, protagonista di questa nuova serie horror. Ecco una breve descrizione di The Expecting condivisa da Quibi: "Una cameriera sfortunata soffre di alcuni problemi a causa della sua gravidanza, ad un certo punto si metterà in viaggio per scoprire i dettagli di una misteriosa cospirazione nei suoi confronti". Insieme all'attrice saranno presenti anche Rory Culkin, Mira Sorvino, Hannah Murray e Michael Gaston.

Non conosciamo ancora la data di uscita in Italia della prima stagione di The Expecting, ma siamo sicuri che tutti i fan delle atmosfere horror e angoscianti saranno entusiasti di questo nuovo lavoro di Mary Harron, che si concluderà il prossimo 15 ottobre. Se invece cercate qualcosa di più leggero, vi segnaliamo che Will Smith è al lavoro su una commedia per Quibi, composta da 16 puntate e intitolata "This Jocka", mentre continuano a giungere nuove voci riguardo una collaborazione tra Quibi e J.J. Abrams.