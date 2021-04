The Falcon and The Winter Soldier 1x05 sarà l'episodio più clamoroso: si piangerà

The Falcon and The Winter Soldier si avvicina al gran finale, ma a quanto pare sarà il quinto episodio in particolare a tenere davvero incollati gli spettatori allo schermo. Almeno, stando a quanto anticipato dagli autori della serie.

Sapevamo già che nell'episodio 1x05 vedremo un importante cameo, ma il creatore della serie Malcolm Spellman e il produttore dello show Nate Moore avevano già da tempo lodato il lavoro fatto soprattutto nei riguardi di quella precisa ora di televisione.

Quando i colleghi di Comicbook hanno chiesto a Spellman quale fosse l'episodio che secondo lui avrebbe scaturito le "emozioni più viscerali", questi ha infatti risposto: "Il quinto, a mani basse. Lì le cose si faranno serie. E piangerete".

"Credo che ai fan stia davvero piacendo il ritmo della serie perché va sempre più a fondo. Non abbandona mai il divertimento, ma tutti questi percorsi conducono verso una meta estremamente reale e carica di emozioni" ha poi aggiunto.

Similmente, Nate Moore ha spiegato ai microfoni di Vanity Fair come il quarto e il quinto episodio di The Falcon and The Winter Soldier sarebbero stati tra i più importanti per la serie: "Credo che il quarto episodio sarà il preferito di parecchi spettatori per via dell'azione e di alcuni risvolti per determinati personaggi, ma il quinto penso che sia davvero il culmine del tema. E credo che sia per l'aspetto recitativo che che per quello registico, si tratti probabilmente del nostro episodio migliore"

Non resta dunque che attendere questo venerdì per scoprire se sarà così anche secondo il pubblico.