The Falcon and the Winter Soldier, ecco le action figure di John Walker/Captain America

Dopo l'uscita del secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ anche il merchandising della serie del Marvel Cinematic Universe ha delle novità davvero interessanti. In particolare per quanto riguarda il personaggio di John Walker nei panni di Captain America, disponibile in diverse action figure.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler della serie. Nel secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier la trama ha approfondito maggiormente il personaggio di John Walker, il nuovo Cap.

Ad una prima impressione Walker sembra avere tutte le carte in regola per possedere lo scudo di Captain America.



Ovviamente la scelta di John Walker come nuovo Captain America ha creato diverse reazioni contrastanti tra i fan Marvel e una risposta concreta potrà arrivare anche dalle vendite delle action figure.

In particolare la versione Funko Pop! e la versione Marvel Legends, che potete vedere in foto qua sotto in calce alla news.

Nel cast dello show anche Wyatt Russell, Erin Kellyman, Danny Ramirez, Don Cheadle, Daniel Brühl e Emily VanCamp. Il terzo episodio dello show televisivo del Marvel Cinematic Universe è in programma venerdì 2 aprile su Disney+.