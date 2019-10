The Falcon and The Winter Soldier potrebbe affrontare una 'minaccia virale'

Dopo le parole di Sebastian Stan sul tono della serie, HN Entertainment ha pubblicato in esclusiva un nuovo dettaglio sulla trama di The Falcon and The Winter Soldier.

Secondo il report, all'interno dello show targato Disney+ sarà presente un'"enorme minaccia virale". Al momento non è chiaro se si tratterà del Virus X (da non escludere vista la presenza del Barone Zemo) o della Madbomb, ma la certezza è che si spargerà mettendo in pericolo la popolazione.

I fratelli Russo in passato hanno rivelato che, in caso non fossero riusciti ad aver Robert Downey Jr. per Captain America: Civil War, avrebbero incentrato la storia del film proprio sulla Madbomb. Per saperne di più non ci resta che attendere una conferma ufficiale, che potrebbe non tardare ad arrivare visto che la riprese sono da poco iniziate ufficialmente.

Diretta da Kari Skogland, la serie vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan rispettivamente nei panni di Sam Wilson/Falcon-Captain America e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Lo show darà il via alla nuova era del MCU, che dal prossimo autunno si dividerà tra film e serie tv.

L'uscita di The Falcon and The Winter Soldier è fissata ad un generico autunno 2020 sul nuovo servizio streaming della Casa di Topolino.