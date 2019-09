The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie è Captain America in una fan art

The Falcon and the Winter Soldier è forse il titolo più atteso tra le serie tv che Marvel ha programmato per la piattaforma streaming Disney+ e Anthony Mackie sarà uno dei nomi di punta di questo show che racconterà le vicende di Sam Wilson e Bucky, interpretato da Sebastian Stan, entrambi presenti anche in Avengers: Endgame.

Nel finale del film dei fratelli Russo Captain America (Chris Evans) passa lo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), presumendo che potesse essere lui il prossimo Captain America e che The Falcon and The Winter Soldier avrebbe approfondito proprio questo aspetto.

Tuttavia Anthony Mackie ha recentemente dichiarato al D23 Expo che non sostituirà il Captain America di Chris Evans e continuerà ad essere Falcon.



La locandina presente al D23 Expo della serie presentava Anthony Mackie in un costume di Falcon rosso, bianco e blu, proprio come il look di Captain America nei fumetti.

In ogni caso sul web è stata pubblicata l'immagine che vede Sam Wilson nei panni proprio di Cap. The Falcon and the Winter Soldier sarà uno dei primi show Marvel a debuttare su Disney+. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, si dice che la serie sia incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con il primo che si trova ad affrontare la resistenza del governo al fatto che diventi il nuovo Captain America.

Abbiamo nel frattempo scoperto il possibile costume di U.S. Agent, con le immagini del backstage che sono state diffuse sul web.