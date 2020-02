The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie parla della pressione sulla serie

Non deve essere facile sapere di far parte di un universo già immenso come quello del Marvel Cinematic Universe, figuriamoci far parte dei protagonisti della prima serie Marvel su Disney+. Stando però alle parole di Anthony Mackie, la pressione è al minimo e non vede l'ora che i fan vedano The Falcon and the Winter Soldier.

Nel corso della lunga intervista con The Daily Beast, all'attore è stato infatti chiesto se ci fosse una pressione piuttosto elevata sul set della serie, considerato che è la prima serie Marvel ad approdare su Disney+ e facente parte dell'universo cinematografico condiviso: "Per niente. Sento che, se mai dovessimo fallire in questo caso, falliremo al 100%. Non sarà mai un mezzo fallimento. Ma è stato comunque divertente. Stanno accadendo un sacco di cose nell'Universo Marvel da quando Disney è arrivata e lavoriamo costantemente con un team che ci dà ogni tipo di supporto. Che siano Victoria [Alonso] o Louis [D’Esposito] o Kevin [Feige] o qualsiasi altro dei ragazzi, abbiamo sempre qualcuno con possiamo parlare se pensiamo che le cose non stiano andando per il verso giusto. Quindi sì, è grandioso. Abbiamo sicuramente avuto qualche inciampo, ma lavoriamo a pieno regime per realizzare al meglio questo show".

Mackie, nel corso della stessa intervista, ha rivelato curiosamente di aver rinvenuto anche sul set di WandaVision uno scudo, proprio come lui ne avrà uno con cui si sta allenando nel corso delle riprese. Si tratta infatti dello scudo di Captain America ereditato da Steve Rogers al termine di Avengers: Endgame. Poi, sul successo proprio di Engame, ha dichiarato: "Non ti aspetti mai una reazione del genere dalle persone. Ma potevi vedere bene questi adulti piangere apertamente per questi personaggi. Penso dica molto di quello che Anthony e Joe Russo hanno fatto come registi e di cosa Robert Downey Jr. è riuscito a fare da attore negli ultimi 15 anni".

The Falcon and The Winter Soldier debutterà il prossimo agosto, mentre WandaVision arriverà a dicembre. Anthony Mackie è al momento su Netflix con la seconda stagione di Altered Carbon.