The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie era 'preoccupato' per le serie Marvel

Tra una settimana The Falcon and The Winter Soldier arriverà finalmente su Disney+, ma quando a Anthony Mackie fu proposto di riprendere il ruolo di Sam Wilson per una serie TV, l'attore non fu esattamente entusiasta... Scopriamo perché.

Dopo Wanda Maximoff e Visione, Sam Wilson e Bucky Barnes saranno i prossimi eroi Marvel a essere protagonisti di una delle serie tv prodotte direttamente dai Marvel Studios, le cui vicende si inseriscono nel canon del MCU proprio come se si trattasse di un film per il grande schermo (con le vecchie serie di Marvel Television il discorso era invece più complicato).

E mentre WandaVision è stata subito un successo di critica e di pubblico, e date le prime reazioni della stampa The Falcon and The Winter Soldier non dovrebbe essere da meno, Anthony Mackie era inizialmente piuttosto preoccupato per quello che sarebbe stato il futuro Marvel una volta introdotti anche gli show televisivi.

Come ha raccontato in una recente intervista con il New York Times, infatti, dopo Avengers: Endgame l'attore ha ricevuto una chiamata dai Marvel Studios, chiedendogli un incontro con la produzione. Come forse molti all'epoca, anche Mackie credette potesse trattarsi di un nuovo film su Captain America di cui sarebbe stato lui il protagonista: "Ci sono andato con la convinzione che sarei stato il nuovo Captain America nel prossimo film".

E invece, ecco spuntare il progetto di una serie televisiva.

"Mi hanno colto di sorpresa" ha rivelato Mackie, spiegando come in quel momento fu un po' titubante all'idea "Non volevo che si rovinasse la reputazione dei film Marvel".

Per fortuna, le serie Marvel di Disney+ si stanno dimostrando un ottimo prodotto, al pari delle loro controparti cinematografiche, e stanno contribuendo ancor di più a portare il MCU nelle case di tutti gli appassionati (e anche qualche neofita).

The Falcon and The Winter Soldier debutterà venerdì 15 marzo su Disney+.