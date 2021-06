The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie ricorda la reazione dei fan al finale

Anthony Mackie, star di The Falcon and the Winter Soldier, ha raccontato la reazione che ebbero i fan alla rivelazione finale della prima stagione dello show televisivo del Marvel Cinematic Universe, disponibile interamente su Disney+. Il personaggio di Mackie, Sam Wilson/Falcon è centrale nella trama dello show, anche in relazione alla sua fine.

Intervistato da The Hollywood Reporter insieme alla sua co-star. Sebastian Stan ha raccontato che sarebbe felice di tornare come Soldato d'Inverno mentre Anthony Mackie ha dichiarato di essersi abituato alla vita da Captain America. Ma i fan come l'hanno presa? Ecco le dichiarazioni dell'attore.



"È grande. In realtà è stato interessante vedere le reazioni delle persone. I modi in cui i bambini hanno risposto. Soltanto l'avventura a tutto tondo di essere Captain America è stata molto più piacevole di quanto pensassi che sarebbe stata". Una reazione ottima da parte degli appassionati.

Anthony Mackie rimase scioccato dalla notizia che sarebbe stato lui Captain America:"Sono rimasto davvero sorpreso e colpito dall'idea di avere lo scudo e diventare Captain America. Lavoro in questo settore da molto tempo e l'ho fatto nel modo in cui dicevano che bisognava farlo. Non sono andato a Los Angeles e ho detto 'Rendetemi famoso'. Sono andato ad una scuola di teatro, ho fatto Off-Broadway, ho fatto film indipendenti e mi sono fatto strada. Ci è voluto molto tempo prima che questa merda si manifestasse così com'è e ne sono estremamente felice".



Scoprite la nostra intervista alla regista Kari Skogland, che si è occupata delle riprese degli episodi.