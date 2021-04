The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie ringrazia i fan per il supporto

Finalmente anche l’ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier è uscito in streaming su Disney+ il 23 aprile 2021 e ci ha regalato tanti spunti e rivelato anche quali saranno le prossime trame del MCU, ma nessuno più di Anthony Mackie può essere più soddisfatto della serie.

L'episodio finale della serie Disney+ ha finalmente visto Sam Wilson (Anthony Mackie) diventare Capitan America e subito dopo l'uscita della puntata i Marvel Studios hanno annunciato che Captain America 4 è ora in lavorazione con il creatore della serie, Malcolm Spellman, che ha firmato per scrivere la sceneggiatura insieme a Dalan Musson.

Ci sono già voci secondo cui Chris Evans potrebbe tornare nei panni di Steve Rogers, ma è lecito ritenere che Mackie assumerà il ruolo di Cap nell'MCU per il prossimo futuro e l’attore ha usato Twitter per celebrare il suo personaggio e ringraziare tutti fan:



"Che venerdì è stato...grazie a tutti coloro che hanno visto The Falcon and The Winter Soldier! #SamWilsonIsCaptainAmerica #FalconAndWinterSoldierFinale", ha scritto Mackie nel post che potete vedere in calce alla notizia a cui ha aggiunto anche una foto dietro le quinte di lui nei panni di Cap.



Congratulazioni quindi al nuovo Capitan America del Marvel Cinematic Universe, Anthony Mackie! Che con un tweet profetico nel 2014 aveva predetto il destino del suo personaggio in live-action dopo l'annuncio che Falcon avrebbe raccolto lo scudo di Cap nei fumetti.



All'epoca sembrava tutto ancora irrealizzabile ma oggi è così, Sam Wilson ha raccolto l'eredità di Steve Rogers e ora non possiamo fare altro che attendere con ansia gli sviluppi del suo arco narrativo.