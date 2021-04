The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie sorpreso dal costume: ecco perché

Al giorno d'oggi è quasi impossibile mantenere il segreto sulla lavorazione di film o serie tv in lavorazione. Ma in qualche modo la produzione di The Falcon and the Winter Soldier è riuscita a impedire che il nuovo costume di Captain America indossato da Sam Wilson venisse svelato pubblicamente. Il primo ad esserne sorpreso è Anthony Mackie.

"Eravamo nel centro di Atlanta, nel mezzo dell'Atlantic Station, circondati da appartamenti e abitanti e stavamo facendo un'enorme rissa, una sequenza e nessuno ha scattato foto, è stato pazzesco" ha dichiarato l'attore.

Anthony Mackie è stupito anche dell'evoluzione che ha avuto il suo personaggio, dal primo giorno in cui ha vestito i panni di Sam Wilson/Falcon.



"Sono le stesse persone con cui lavoro in questi film da otto anni. Quindi passare dal mio primo giorno a diventare Cap con le stesse persone è stato davvero speciale. Tutti hanno contribuito, dal team di oggetti di scena al guardaroba, dal reparto riprese alle persone in ufficio; è stato davvero uno sforzo collettivo" ha dichiarato l'attore.

Anthony Mackie ha dichiarato che i muscoli del nuovo Cap sono reali, specificando che in nessuno dei film del Marvel Cinematic Universe ha mai dovuto indossare una tuta muscolare.



Per saperne di più su The Falcon and the Winter Soldier leggete la nostra intervista a Erin Kellyman, volto del personaggio di Karli.

The Falcon and the Winter Soldier è disponibile interamente su Disney+.