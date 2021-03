The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Sorpreso dal ricevere lo scudo di Cap'

Non è facile raccogliere un'eredità pesante come quella di Captain America: il passaggio di consegne avvenuto alla fine di Avengers: Endgame è stato un passo importantissimo per Anthony Mackie, che con The Falcon and the Winter Soldier si prepara ad affrontare finalmente il suo nuovo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

A parlarne è stato lo stesso Mackie, che nel corso di un'intervista è tornato sulle sensazioni provate durante il passaggio dello scudo; l'attore, inoltre, ha anche ripercorso le origini della sua carriera, ricordando i tanti anni di gavetta prima di arrivare al successo.

"Fui davvero sorpreso e colpito dall'idea di poter ricevere lo scudo e diventare il nuovo Captain America. Faccio parte di questo mondo da un sacco di tempo ed ho fatto le cose nel modo in cui andavano fatte. Non sono andato a Los Angeles dicendo: 'Rendetemi famoso'. Sono andato a scuola di recitazione, ho fatto Off-Broadway, ho fatto film indipendenti, mi sono aperto la mia strada. C'è voluto del tempo prima che la cosa si manifestasse in questo modo, e ne sono davvero contento" ha spiegato Mackie.

