The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie svela che non era convinto del progetto

The Falcon and the Winter Soldier sarà il prossimo show Marvel in arrivo su Disney+ dopo WandaVision con Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes/The Winter Soldier.

Mackie è stato intervistato da Josh Horowitz su Happy Sad Confused podcast e ha rivelato che inizialmente era titubante all'idea di una serie tv.

"Sono stato informato subito dopo aver finito di girare Endgame", ha spiegato Mackie. "Ho avuto un incontro e mi hanno detto 'Stiamo per realizzare delle serie tv e tu sarai in uno spettacolo in streaming'", ma Mackie non era convinto.



"Perché pensi che in nessun modo la Marvel sarebbe in grado di mantenere il livello di raffinatezza e qualità...non c'è modo che tu possa fare la stessa identica cosa in televisione come sul grande schermo", ha continuato Mackie.

"Quindi, fondamentalmente, pensavo che questo spettacolo sarebbe stato come il Batman degli anni ‘60. Pensavo sarebbe stato come le soap opera e roba del genere. Ma la qualità del nostro spettacolo con la recitazione, con le sceneggiature, con lo sviluppo dei personaggi, tutto è di così alto livello che non pensavo ci fosse un modo in cui la Marvel sarebbe stata in grado di portare il Marvel Cinematic Universe in televisione."



Horowitz ha anche chiesto se The Falcon and the Winter Soldier sarà più episodico o come un film e Mackie ha detto che è "una grande miscela di entrambi". Intanto una nuova action figure di Sam ci ha svelato il suo look in The Falcon and the Winter Soldier.



Guarda il trailer di The Falcon and the Winter Soldier che debutterà venerdì 19 marzo su Disney +.