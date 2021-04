The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie ha temuto di essere stato licenziato

Come Paul Bettany, anche Anthony Mackie ha pensato al peggio quando è stato convocato a Los Angeles dai Marvel Studios, salvo poi venire informato che il suo personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel, Sam Wilson, si sarebbe riunito con Bucky Barnes (Sebastian Stan) nella loro serie spin-off The Falcon e the Winter Soldier.

Ma il primo pensiero dell’attore quando ha ricevuto la convocazione è stato: "Cosa ho fatto?”, la serie era stata pianificata come la prima serie originale dei Marvel Studios prima che i ritardi causati dalla pandemia rendessero WandaVision con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, l'inizio della Fase 4 della Marvel.



The Falcon e The Winter Soldier è ambientata sei mesi dopo che Steve Rogers (Chris Evans) passa lo scudo di Captain America al Falcon di Mackie in Avengers: Endgame.



"Non si sa mai, amico, non si sa mai. Ti chiamano e dicono, 'Vieni a Los Angeles'", ha detto Mackie intervistato da MTV Asia. "Quindi vai subito online e vai su Google a digitare: 'Ho fatto qualcosa per essere licenziato? Non ho idea, cosa ho fatto, qualcuno ha filmato qualcosa, ho detto qualcosa? Cosa ho fatto?' Per circa 45 minuti, ho cercato su Google e alla fine ho pensato, 'Va bene, non ho fatto nulla, quindi ero curioso di come sarebbe andata a finire.'"



Invece di licenziarlo, i Marvel Studios hanno presentato la serie a Mackie e hanno rivelato i piani della Fase 4 dello studio.



“È stato fantastico, è sempre un piacere vedere quei ragazzi, e quando ti chiamano sai che qualcosa di speciale uscirà da quell'incontro", ha detto Mackie. "Quindi, andando a quell’incontro, non ero molto sicuro di quale sarebbe stato il risultato. Ma quando me l’hanno detto, ero molto felice".



Alla fine per Mackie è stato solo un grosso spavento di 45 minuti e l'inizio di un nuovo capitolo per lui e il suo personaggio nel MCU.

