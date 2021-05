The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie:'Vorrei una parata per Captain America'

Se Anthony Mackie otterrà ciò che vuole, Captain America avrà la sua parata nel cuore di New Orleans. Nato e cresciuto nella principale città della Louisiana, Mackie ha approfondito il discorso durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, dichiarando che Marvel e Disney dovrebbero stendere un tappeto rosso per Cap.

"A New Orleans abbiamo una parata per tutto. Voglio una parata. Voglio una parata di Captain America con perline e ostriche alla griglia. Voglio una festa" ha dichiarato Mackie.



Come saprà chi ha visto la prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson non è diventato davvero Captain America sino alla fine della stagione:"Quello che penso sia stato interessante con Chris 'Cap' è quello che Chris Evans è stato in grado di fare con quel personaggio ovvero portargli un grande livello di forza e sicurezza. Ha davvero proposto un personaggio tridimensionale ed equilibrato, a tutto tondo".

Mackie ha proseguito:"Molte persone non si rendono conto che Sam Wilson è l'unico supereroe che non ha poteri, è solo un ragazzo normale che è andato a fare jogging ed è diventato un Avenger. Quindi, viene da un luogo di umanità e umiltà. [...] Non è un supereroe, è un ragazzo normale".



Di recente Anthony Mackie ha ricordato Chadwick Boseman, confessando la sua ammirazione e la versatilità del collega, scomparso prematuramente lo scorso agosto.



Scoprite su Everyeye l'intervista alla regista Kari Skogland, che si è occupata della prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier.