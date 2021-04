The Falcon and The Winter Soldier, Bucky è Captain America in questa nuova fanart

The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato ormai da tre settimane su Disney+, e abbiamo assistito anche all'arrivo di un nuovo Captain America (che non è né Sam, né Bucky). Ma come sarebbe stato se a ereditare lo scudo fosse stato proprio il miglior amico di Steve?

In molti dopo Avengers: Endgame pensavano che avremmo presto visto Sam Wilson (Anthony Mackie) vestire i panni di Captain America, specialmente dopo l'annuncio dell'arrivo di The Falcon and The Winter Soldier. Eppure, nella serie di Disney+ a fregiarsi del nome di nuovo Cap è stato qualcun altro, qualcuno che non è stato scelto da Steve in persona.

Intanto, gran parte del fandom si chiede ancora come sarebbe stato, invece, se ereditare il ruolo fosse stato Bucky Barnes, storico migliore amico di Rogers, e anche lui tra i personaggi che nei fumetti avevano indossato il costume a stelle e strisce e impugnato il leggendario scudo.

Ed è così che lo immagina anche artoftimetravel su Instagram.

"E se Bucky avesse ereditato il ruolo di Captain America? Bucky ha preso in mano lo scudo in tutti e tre i film di Captain America, e credevo davvero che lo avrebbe lasciato a lui alla fine di Endgame. Credete ci sia ancora una chance affinché possa accadere? Vi piacerebbe che accadesse?" si chiede l'artista condividendo la propria fanart.

E mentre sono state spiegate le ragioni per cui Bucky non è il nuovo Captain America, noi vogliamo rinnovarvi la domanda: vi sarebbe piaciuto vedere Sebastian Stan come nuovo Cap? Fateci sapere nei commenti.