The Falcon and the Winter Soldier: Captain America è morto? Il mistero su Steve Rogers

Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier ha esplorato alcune conseguenze del Blip di Avengers: Endgame e rivelato nuovi dettagli sulle sorti di Captain America Steve Rogers (Chris Evans) in una scena che ha fatto commuovere alcuni fan del primo Vendicatore.

Dopo che Sam Wilson (Mackie) consegna lo scudo di Cap allo Smithsonian, dichiarando che è tempo di "nuovi eroi" in una cerimonia commemorativa in onore di Steve, si unisce a James Rhodes (Don Cheadle) per esplorare la mostra dedicata a Steve Rogers. È qui che vediamo una spiegazione per l'installazione che celebra l'eredità di Cap, nonché un contesto per ciò che è accaduto dopo Avengers: Endgame.



"Con la morte di Tony Stark, Steve Rogers ha onorato il suo amico ritirandosi finalmente e abbassando lo scudo, godendosi il mondo che aveva protetto così duramente. Con questa mostra onoriamo la vita e l'eredità di Steve Rogers, Capitan America: patriota, soldato, eroe."

È chiaro, quindi, che il mondo non sa davvero cosa sia successo a Capitan America, e Sam mantiene il segreto. Ciò che non è chiaro, però, è dove sia andato Cap o cosa abbia fatto dopo aver passato lo scudo a Falcon in Avengers: Endgame. Ha semplicemente continuato a vivere la sua esistenza pacifica, è tornato da Peggy Carter nell'altra linea temporale da cui apparentemente proveniva, o è andato sulla luna? La sua scomparsa è soggetta a teorie del complotto nella serie.



Non sarebbe troppo sorprendente se Steve fosse veramente morto, dato che a questo punto della linea temporale dovrebbe avere circa 180 anni, compresi gli anni in cui è stato congelato e quelli in cui è tornato indietro nel tempo per stare con Peggy e ritornare poi nel presente per dare lo scudo a Falcon. Ma non ci sorprenderebbe nemmeno sapere che in realtà si trova in Wakanda per passare gli ultimi anni della sua vita in pace.



Quando Sam parla con Joaquin Torres quest’ultimo lo informa di una teoria secondo cui Cap si trovi sulla Luna, Sam ci scherza su ma potrebbe anche essere un suggerimento per qualcosa a venire.



Avere così tante possibilità su dove sia Steve e cosa è successo dopo Avengers: Endgame gioca certamente a favore della Marvel. Non impegnandosi a far sì che Cap sia morto, lascia la porta almeno leggermente socchiusa per fare qualcosa con il vecchio Steve in futuro.



La sua eredità continuerà ad incombere nell'universo cinematografico Marvel