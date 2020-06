The Falcon and The Winter Soldier: cast e crew potranno viaggiare in Europa, riprese salve

Con l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in Europa, agli inizi di marzo furono interrotte le varie produzioni cinematografiche e televisive in corso in quel momento, tra cui anche le riprese della serie Marvel The Falcon and The winter Soldier. Vediamo ora qual è la situazione.

Il cast e la crew della serie targata Marvel Studios, inclusi i due protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie, erano in quel di Praga, Repubblica Ceca, quando scoppiò l'epidemia e iniziò lo shutdown. Tornati di corsa negli Stati Uniti, e sottopostisi anche loro a un lungo lockdown, Mackie, Stan e il resto della troupe si sta finalmente preparando al ritorno sul set, sebbene si attenda ancora una data ufficiale per la ripartenza.

Nelle ultime ore sono state aggiornate le misure e i protocolli di sicurezza relativi ai viaggi in Europa, e come prevedibile visto il persistere del virus e l'aumento di contagi, gli Stati Uniti sono tra i Paesi a cui non sarà permesso l'ingresso negli Stati dell'Unione Europa.

Ma, a quanto pare, l'estensione del ban può differire di Nazione in Nazione, e per quanto concerne la Repubblica Ceca, questo riguarderà solamente una parte dei viaggiatori.

"In relazione al ban sui viaggiatori statunitensi dichiarato dall'EU, lasciate che vi assicuri: non sarà valido per questioni di lavoro, ma solo per chi viaggia in qualità di turista. fillmaker da ogni nazione sono i benvenuti in Repubblica Ceca" ha affermato Pavlína Žipková, capo della Czech Film Commission.

Questo vorrebbe dire che le riprese di The Falcon and The Winter Soldier potranno riprendere tranquillamente quando sarà ritenuto opportuno dalla produzione, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza prestabilite.

Altri progetti cineatografici e televisivi si stanno preparando a tornare o sono già tornati sul set, come Avatar di James Cameron o The Witcher con Henry Cavill.